Ihr neues Bandprojekt «Yankee Go Home» ist eine Wurzelsuche, bei der Sie Songs aus Ihrer Jugend aufgreifen. Warum haben Sie Stings «Fields of Gold» von 1993 im Programm. Was gefällt Ihnen so besonders an dieser Nummer?

Nun gut, ich finde Stings Kompositionen immer sehr ansprechend. Dazu kommt, dass «Fields of Gold» wie für die Gitarre geschaffen ist. Die Melodie liegt mir sehr leicht unter den Fingern und bringt die Gitarre schon fast von selber zum Schwingen. Meistens geben solche Faktoren den Ausschlag dafür, dass ich einen Song covere. Wobei es auch Gitarren-Klassiker wie Creams «Sunshine of Your Love» gibt, die schlicht zu ausgetreten sind, als dass ich sie auch noch spielen müsste.