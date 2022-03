Nach Flucht aus Kiew nach Basel – «Ich schlafe wenig, nicht mehr als drei oder vier Stunden» Olha Martynyuk hätte bereits am Rheinknie sein sollen, als sie in Kiew von Explosionen geweckt wird. Geschafft hat sie es trotzdem. Doch Herz und Gedanken verbleiben in der Heimat. Sebastian Briellmann

Beeindruckende Persönlichkeit: Olha Martynyuk ist seit Samstag in Basel – aber die Gedanken drehen sich um die Ukraine. Foto: Nicole Pont

Es ist erst kurz vor sechs Uhr morgens in Kiew. Olha Martynyuk schreckt plötzlich aus dem Schlaf auf, wird geweckt von einer Explosion. Das Haus, so erinnert sie sich, «hat gebebt». Es dauert nur wenige Minuten, bis sie sich angezogen hat und das Wichtigste, das sowieso noch nicht bereits gepackt war, zusammenkramt. Das Gas in der Küche stellt sie noch ab, für mehr bleibt keine Zeit. Nichts ist mehr, wie es sein sollte. In der Ukraine herrscht seit diesem Donnerstagmorgen Krieg. Russland greift das Land an.