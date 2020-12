Das Corona-Jahr – «Ich sah die Unsicherheit in den Augen der Kunden» Sie blieben an der Front stehen, während sich alle anderen ins Homeoffice zurückzogen. Fünf systemrelevante Männer und Frauen blicken auf das Jahr 2020 zurück. Nina Jecker

Julia Grütter, Fachperson Betreuung Kita Neumatten, Riehen

«Wir wollten das Beste für die Kinder daraus machen.» Foto: Pino Covino

Der 27. Februar wird mir immer in Erinnerung bleiben. Damals hat bei uns die Pandemie in der Region ja angefangen, als bei einer Mitarbeiterin zum ersten Mal offiziell in Basel-Stadt das Coronvirus nachgewiesen wurde. Vorher war das eine Sache aus dem Ausland, und plötzlich steht Corona so hautnah bei uns in der Kita. Da hatten wir alle Ängste: Wie schnell würde sich das ausbreiten? Wer hat sich angesteckt? Zum Glück blieb es intern bei diesem einen Fall.

Wir hatten auch während des Lockdown geöffnet, da ja gewisse Eltern nicht ins Homeoffice wechseln konnten. Unsere eigene Systemrelevanz war uns dabei gar nicht bewusst, dieses Label gehörte für mich eher zu Ärzten und Polizisten. Wir wollten einfach das Beste für die Kinder daraus machen. Es war jedoch kaum noch möglich, Ausflüge zu machen, da bald die Weisung kam, den öffentlichen Verkehr zu meiden, und sowieso alles geschlossen war. Also gingen wir häufig in den Wald. Zum Ausgleich durften die Kinder wünschen, was sie zu Mittag essen wollten. Zum Glück sind Kinder sehr anpassungsfähig, mittlerweile machen sie als Erstes nach dem Kindsgi von sich aus den «Seifi-Boss».