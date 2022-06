Am Freitag tritt Luca Hänni in Liestal auf. Mit der BaZ sprach der Berner Popstar, Entertainer und Werbeträger über den Eurovision Song Contest, die Wichtigkeit, viele Standbeine zu haben, und wie er seine Liveshow aufbaut.

Herr Hänni, ich erreiche Sie auf dem Handy. Wo befinden Sie sich gerade?

Ich steige gleich in ein Flugzeug nach Berlin, wo ich meine neue Single fertig aufnehmen werde. Dann gehts weiter für eine TV-Show-Aufzeichnung nach Köln, von wo aus ich rechtzeitig in die Schweiz zurückkehren werde, damit ich am Freitag in Liestal auftreten kann.