Prozess zur Raiffeisen-Affäre - «Ich rechne mit einer Verurteilung von Vincenz»

Vincenz-Prozess im Ticker Urteil im Vincenz-Prozess wird am 13. April verkündet

Beim Vincenz-Prozess ist am Dienstag die Hauptverhandlung zu Ende gegangen. Nocheinmal teilten die Verteidiger ordentlich aus, Vincenz räumte in einer persönlichen Erklärung «Fehler» ein, plädierte aber auf Freispruch. Am 13. April wird das Urteil verkündet.