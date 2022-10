Schweizer ATP-Champion Marc-Andrea Hüsler – «Ich realisiere jetzt, dass ich mich unterschätzt habe» Der Zürcher Tennisprofi Marc-Andrea Hüsler wurde in Sofia zum ersten neuen Schweizer Champion auf der ATP-Tour seit 16 Jahren. Er staunt darüber selber. René Stauffer

Durchbruch mit links: Marc-Andrea Hüsler beherrscht das ganze Repertoire eines Spitzenspielers. Archivfoto: Chuck Burton (Keystone)

Am Morgen nach seinem grössten Erfolg als Tennisspieler wirkt Marc-Andrea Hüsler wie immer: Nett, entspannt, bescheiden. Der 26-Jährige aus Rüschlikon (ZH) bereitet sich in Sofia auf den Weiterflug ans Turnier in Kasachstan vor. Seine Freundin musste schon um 4.30 Uhr los, zurück nach Zürich. «Das Feiern holen wir irgendwann nach», sagt Hüsler, der nach dem Sofia Open als Nummer 64 so gut wie nie zuvor klassiert ist.