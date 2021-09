Podcast zum Schweizer Fussball - «Ich ordne die FCB-Siege höher ein als den von YB gegen Manchester»

Podcast zum Schweizer Fussball – «Grossartig, welche YB-Spieler plötzlich international mithalten» Haben die Young Boys den FCB jetzt auch bei den internationalen Erfolgen überholt? Wo liegt das Problem der Grasshoppers? Und wie lange hält sich Marco Walker bei Sion? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Manchmal gönnen sich Fussballfans gegenseitig ja kaum den Dreck unter den Fingernägeln. Kein Wunder also, dass sich nach dem wunderbaren 2:1-Sieg der Young Boys über Manchester United sogleich die Diskussion entwickelt hat: Ist dieser Sieg höher einzuschätzen als die Erfolge, die der FC Basel oder auch die Grasshoppers schon in der Champions League gefeiert haben?

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Wir sind uns in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts nicht ganz einig. Für Samuel Burgener steht fest: «Ich würde das 2:1 von YB schon noch tiefer einordnen als die grossen Siege des FC Basel.» Seine Begründung: «Das waren damals keine Ausreisser. Da kamen Siege gegen Topclubs in einer Regelmässigkeit zustande, die für einen Schweizer Club schon fast aberwitzig war.»

Einig sind wir uns im Lob des YB-Auftritts. Und Burgener ist vor allem davon begeistert, dass sich Spieler wie Michel Aebischer, Sandro Lauper oder Christian Fassnacht beweisen konnten: «Spieler, von denen ich gedacht habe, dass sie vielleicht bloss für die Schweiz genügen, zeigen plötzlich, dass sie international mithalten können.»

Die weiteren Themen unserer Sendung: Wie tief gehen die Wunden beim FC Sion nach dem Aus im Schweizer Cup bei Stade Lausanne-Ouchy? Was fehlt den Grasshoppers? Und warum waren die Thuner im Cup gegen GC besonders motiviert?

Wann welches Thema besprochen wird:

3:54 Der YB-Sieg gegen Manchester United

27:45 Cup-Out des FC Winterthur

29:40 Cup-Out des FC Sion

40:09 Cup-Out der Grasshoppers in Thun

50:30 Der Stand der Super League

