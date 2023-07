Vor ziemlich langer Zeit habe ich hier mal über meine höllischen Rückenschmerzen geschrieben und die unendlich vielen Methoden, die ich ausprobiert habe, um diese Pein irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wie das mit Schmerzen so ist, drücken sie natürlich auf die Stimmung, und oft kann man nicht mehr unterscheiden, was physischer und was psychischer Natur ist. Das ist nichts Neues, das weiss jeder.