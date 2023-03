Livia Saladin ist erst 19 Jahre alt, spielt jedoch bereits seit 2018 im Fanionteam von Sm’Aesch-Pfeffingen. Als eines der grössten Schweizer Nachwuchstalente schaffte sie in der laufenden Saison unter Trainer Timo Lippuner den Schritt zur Stamm-Libera. Vor dem ersten Heimspiel in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen Viteos NUC (Samstag, 17.30 Uhr, Löhrenacker, Aesch) steht sie besonders im Fokus.

Wie haben Sie diese gemeistert?

Profitiert habe ich sicher von der Spielerfahrung, die ich in den letzten Jahren bereits unter Trainer Andi Vollmer gesammelt hatte. Aber auch von der Erfahrung älterer Mitspielerinnen. Durch die Spielpraxis in dieser Saison habe ich extrem an Selbstvertrauen dazugewonnen.