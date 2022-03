Sagen Sie mal – «Ich muss gegen den Weltmeister kämpfen» Nachdem er am Samstag Felix Sturm besiegt hat, ist Istvan Szili bereits wieder zurück in seinem Boxclub in Basel. Doch schon bald beginnen die Vorbereitungen auf den grössten Kampf seiner Karriere. Linus Schauffert

Besiegte als Aussenseiter den fünfmaligen Weltmeister Felix Sturm: Istvan Szili. Foto: ATP

Istvan Szili (39) gewann am vergangenen Samstag den IBO Ausscheidungskampf gegen Felix Sturm. Der Sieg berechtigt ihn zur Herausforderung von Lerrone Richards, dem momentanen IBO Weltmeister im Supermittelgewicht. Hier in Basel leitet Szili einen Boxclub.

Istvan Szili, Sie haben am Samstag gegen Felix Sturm gewonnen. Wie fühlt sich der Sieg mit ein paar Tagen Abstand an? Ich bin leider nicht zum Feiern gekommen und momentan noch ziemlich erschöpft. Nach dem Kampf bin ich erst um 5 Uhr ins Bett und musste mich um 9 Uhr schon wieder auf den Weg zu einem Pressetermin machen. Seit Montag gebe ich täglich wieder Trainings an der Box-Akademie.



Die Box-Akademie Basel ist der Boxclub, den Sie seit einiger Zeit führen. Genau, nächste Woche ist sein erster Geburtstag. Wir haben mittlerweile über 150 Mitglieder und pflegen ein sehr familiäres Verhältnis, frühstücken hin und wieder zusammen oder gehen wandern.

Wie waren dort die Reaktionen auf Ihren Sieg? Der Ansturm im Gruppentraining am Montag war so gross wie noch nie: Wir waren 39 Personen, was mich sehr gefreut hat. Es scheint, als wäre mein Sieg die beste Werbung für die Akademie.

Lassen Sie uns noch über den Kampf selber sprechen. Es verlief so wie geplant. Ich wollte von der ersten Runde an Druck machen und wusste, dass Felix einen hervorragenden Jab hat und kompakt bleiben würde. Also kämpfte ich offensiv und griff mit Haken seitlich an.

Sturm sagte, dass Sie mit dem Kopf gestossen hätten. Ja, es gab viele Kopfstösse. Aber für die braucht es immer zwei. Er selbst tauchte auch viel ab. Ausserdem waren die Cuts, die er an seinem linken Auge bekommen hat, nicht von Kopfstössen, sondern von meinem rechten Haken.

Und wie geht es jetzt weiter? Ich muss gegen den Weltmeister Lerrone Richards kämpfen. Zuerst werde ich eine Woche lang pausieren und danach mit meinem Team zusammensitzen, um das Vorbereitungstraining für den Kampf zu planen. Dieser wird wohl Anfang Herbst anstehen. Mit der Vorbereitung beginne ich Ende Mai.

