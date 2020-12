Heikles Zusammenkommen: Das sollte zu Weihnachten bedacht werden Infos einblenden

Weihnachten ist fast da, und noch immer herrscht viel Ungewissheit. Soll man feiern, und wenn ja: in welchem Rahmen? Selbst wenn man alle Regeln einhält: Die Ansteckungsgefahr bleibt. In vielen Familien gibt es Diskussionen, manche wollen alles beibehalten, manche gar nichts tun, oft ist es irgendetwas dazwischen. Besonders heikel ist es, wenn ein Familienmitglied in einem Altersheim lebt, nach einem Weihnachtsfest draussen in Quarantäne müsste und sich sowieso in eine erhöhte Ansteckungsgefahr brächte. Was also tun mit diesem Dilemma?

Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen ist sich dieser delikaten Ausgangslage bewusst. Er sagt: «Sprechen Sie sich unter den Angehörigen gut aus. Was ist tragbar, was sicher nicht?» Ist eine Person aus einem Heim involviert, sollte man sich fragen: Was will diese Person am ehesten? Was ist ihre Priorität? Könne die Person das Ausmass der Pandemie nicht mehr komplett nachvollziehen, sollte man sich fragen: Wie hätte sie es früher getan, wie hätte sie sich entschieden?

Steffen hält aber fest: «Solche Diskussionen sind heikel. Es gibt innerhalb des Erlaubten kein Richtig und kein Falsch. Aber es geht um Tragik, den Tod – und am Ende auch um vermeintliche Schuld.» (sb)