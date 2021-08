Basler Sport-Figur tritt ab – «Ich möchte nicht fünfmal den Rücktritt geben» Benjamin Steffen zählte in den letzten zwanzig Jahren zu den besten Degenfechtern der Welt. Mit den Olympischen Spielen ist nun die Karriere des 39-jährigen Baslers zu Ende gegangen. Dominic Willimann

Wird nun vor allem bei der Arbeit als Lehrer anzutreffen sein: Benjamin Steffen im Gymnasium Bäumlihof. Foto: Kostas Maros

Still und leise hat sich Benjamin Steffen im Juli an den Olympischen Spielen in Tokio vom Spitzensport verabschiedet. Zwanzig Jahre lang zählte der 39-Jährige zu den besten Degenfechtern der Welt.

Gleichzeitig war Steffen einer der populärsten Basler Sportler der letzten zwei Dekaden. Auch, weil er praktisch jedes Jahr von der Regierung an den Sport-Champions geehrt wurde. Zufall ist das natürlich nicht. Das Aushängeschild der Fechtgesellschaft Basel sammelte über die Jahre an nationalen wie internationalen Wettkämpfen zig Medaillen. Mit der BaZ sprach Benjamin Steffen zum Abschluss seiner Karriere über …

… seine letzten Olympischen Spiele

Benjamin Steffen (rechts) im Teamwettkampf gegen den Südkoreaner Song Jaeho. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

«Mit meinem Einzeleinsatz bin ich zufrieden, gegen den späteren Bronzemedaillengewinner darf man verlieren. Aber eine Erklärung für meine Leistung mit dem Team habe ich nicht. Vielleicht wollte ich es zu gut machen. Der Teamwettkampf ging bei mir in die Hose. So sehr, dass ich heute noch nachts aufwache und meine Gedanken um diesen Olympia-Viertelfinal kreisen. Ich wusste, dass das finale Duell gegen den Südkoreaner kein Kindergeburtstag wird, auch wenn ich diesen Gegner an der WM in China mal bezwingen konnte. Doch diesmal lief alles gegen mich.»

… seine Olympia-Vorbereitung

Verletzte sich vor Olympia, war in Tokio aber wieder einsatzfähig: Benjamin Steffen. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

«Ich bereue mein Weitermachen nach Rio 2016 überhaupt nicht. Ich bin stolz auf alles, was wir im Team in diesen fünf Jahren erreicht haben. Im Einzel hingegen lief es nicht so super. Ich fühlte mich im Training lange nicht verstanden. Zudem kam es nach Rio zu vielen personellen Wechseln, was sich auf meine Trainingspartner, aber auch auf das Fehlen von für mich wichtigen zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkte – bis zu diesem Jahr. Da spürte ich, dass ich wieder im Kommen bin. Schliesslich erlitt ich Ende März diese Achillessehnenverletzung. Ich wusste: Will ich an Olympia dabei sein, muss ich im Juni fit sein. Ich habe alles daran gesetzt, dass es klappt. Ich schlief mehr als gewöhnlich, sorgte für eine bessere Wundheilung und und und. Kurzum: Es war ein riesen Kraftakt, der alles von mir und meinem Umfeld abverlangte. Dieses Zurückkämpfen war eine tolle Erfahrung. Und letztlich fühlte ich mich für Olympia auch spritzig und fit.»

… sein lustiges Erlebnis in Tokio

Plötzlich hatte Benjamin Steffen 1000 japanische Follower mehr. Foto: Yuki Iwamura (AFP)

«Ich lernte vor den Spielen etwas Japanisch, um mich verständigen zu können. Zudem organisierte ich mir ein Kickstarter-Übersetzungsgerät und postete das auf Instagram. Das machte in Tokio offenbar rasch die Runde, dass da ein Schweizer kommt, der in der Landessprache kommunizieren möchte. Irgendwie tauchte ich mit dieser Story in den japanischen Yahoo-News auf und habe seither über 1000 neue asiatische Follower.»

… sein Verhältnis zu Olympia

Benjamin Steffen (rechts) zeigte an Olympia 2016 in Rio de Janeiro ein starkes Turnier und wurde am Ende undankbarer Vierter. Foto: Vincent Thian (Keystone)

«Ich habe nach Tokio realisiert, dass ich meine Karriere nicht einfach auf Olympia reduzieren darf, obwohl es der bedeutendste Wettkampf ist. Denn ich bin mit meiner Olympiastatistik im Reinen: Mein vierter Platz von Rio ist super, und ich habe drei Olympiadiplome bei mir daheim – das hat nicht jeder. Zudem durfte ich zweimal an Olympischen Spielen teilnehmen, war in London als Sparringpartner, in Athen als Zuschauer und in Sydney im Olympic Youth Camp dabei. Was mir dabei immer gefallen hat: der Austausch mit den anderen Sportlern.»

… sein Karrierenende

Geht es um den Rücktritt, ist Brett Favre nicht Benjamin Steffens Vorbild: Der US-Footballer trat insgesamt fünfmal zurück. Foto: Jeff Kowalsky (Keystone)

«Zu 99 Prozent ist meine Spitzensportlaufbahn vorbei. Einzig wenn mein Sohn später mal sagen würde, er würde mich gerne fechten sehen, könnte mich das anspornen. Oder wenn sonst irgendwie etwas Unvorhergesehenes geschehen sollte, könnte sich vielleicht nochmals ein Türchen öffnen. Aber: Eigentlich möchte ich kein Brett Favre sein, der fünfmal den Rücktritt gab.»

… seine wertvollsten Erfolge

Benjamin Steffen (links) feiert 2018 mit seinen Mannschaftskollegen das erste Schweizer Team-WM-Gold. Foto: Johannes Eisele (AFP)

«Es gibt viele Highlights. Hervorzuheben gilt es nebst EM-Gold und dem Doppelsieg an der Universiade in Belgrad sicher den WM-Titel mit der Mannschaft 2018. Wir waren die ersten Schweizer, die das erreichten. Wir haben einander vertraut, super gefochten. Das war krass. Natürlich hat auch jeder Weltcup mit der Mannschaft seine eigene Geschichte, etwa in Buenos Aires. Wir wussten, wenn wir gewinnen, sind wir die Weltnummer 1. Dann entschieden wir das Turnier für uns und fuhren mit einem Minibus zum Flughafen. In diesem Gefährt haben wir getrommelt und gesungen, ein unvergessliches Erlebnis! Der Busfahrer hat die Welt nicht mehr verstanden.» (lacht)

… seine Anfänge im Fechten

Benjamin Steffen in jungen Jahren – zusammen mit Zwillingsschwester Tabea. Foto: Stephane Gerber (LMD)

«Mein Vater wollte stets fechten, durfte von den Eltern aus aber nicht. Verständlich, dass er den Gang meines älteren Bruders in den Fechtsaal vorschlug. Ich kam erst später zum Fechten, nachdem ich Leichtathletik und Schwimmen ausprobiert hatte. Aber das war nichts für mich. Im Schwimmen hatte ich immer kalt, weil ich so ein Knochengerüst war. (lacht) Dann begleitete ich meinen Bruder mal in den Fechtsaal – und bin bis heute geblieben. Allerdings habe ich nie ganz auf die Karte Fechten gesetzt. Das hat auch damit zu tun, dass mein Vater in meiner Jugend verstorben ist und meine Mutter mit Müh und Not das Geld für mich und meine zwei Geschwister aufbringen konnte. Das hat mich geprägt. Ich wusste, ich muss arbeiten, ich habe kein Backup. Ich wollte meiner Mutter nicht zumuten, dass ich nur auf den Sport setze und den Beruf auf später verschiebe.»

… 20 Jahre auf höchstem Niveau

Zum Schluss seiner Laufbahn hatte Benjamin Steffen auch mit den Corona-Einschränkungen im Degenfechten zu kämpfen. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

«Als Junger hast du nichts zu verlieren, kannst einfach drauflosfechten. Die meisten sind gut, kommen gleich in den Final. Das war bei mir auch so. Auch wenn wir ein Einzelsport sind, war mir stets der soziale Aspekt wichtig, den es für das Funktionieren eines Teamgefüges braucht. Ich habe immer versucht, dass das Team auf natürliche Art und Weise zusammenfindet.»

... seine schwierigsten Momente

Erst posieren an den Basler Sport-Champions, danach folgten für Benjamin Steffen (auf dem Bild mit Anna-Katharina Schmid) im 2012 ein paar Monate ohne Fechten. Foto: Dominik Plüss

«Das war 2012. Die Nationaltrainer aus Italien brachten nach der Ära Rolf Kalich neues Fechtwissen im Schweizer Verband ein. Da hatte ich meinen Weg noch nicht gefunden und focht eine nicht olympiawürdige Saison. Gleichzeitig arbeitete ich viel. Ich habe mich in diesen Monaten übernommen und musste eine halbjährige Auszeit nehmen. Ich reiste nach Schottland und Südafrika. Da wusste ich wirklich nicht, ob ich, wenn ich heimkomme, wieder fechte. Doch der Spass kam zurück. In Südafrika finanzierte ich mit Fechtlektionen meine Wohnung. Ich konnte dort letztlich genügend Energie tanken.»

… Fehler in seiner Karriere

Benjamin Steffen in seiner Heimstätte, dem Fechtsaal der Fechtgesellschaft Basel. Foto: Henry Muchenberger

«Ich habe phasenweise zu viel parallel miteinander erledigt. Das Energiemanagement hätte ich besser koordinieren müssen. Da ich viel trainierte und viel arbeitete, verpuffte viel Energie, die mir letztlich im Fechten fehlte. Zudem habe ich mental viel dazugelernt. Ich würde heute häufiger durchsetzen wollen, was ich wirklich möchte. Aber das ist schwierig. Der Trainer ist eine Autoritätsperson, er muss seine Ansichten einbringen. Aber gleichzeitig muss der Athlet seine Meinung sagen dürfen – denn er weiss am besten, was er braucht, um erfolgreich zu sein.»

… seine grössten Förderer

Zwei der grossen Förderer von Benjamin Steffen: Rolf Kalich (links) und Manfred Beckmann. Foto: Dominik Plüss

«Mein ganzes technisches Repertoire habe ich von Manfred Beckmann, dem Maître der Fechtgesellschaft Basel. Da ich nach wie vor ein viel zu lieber Fechter bin, hat mich Rolf Kalich diesbezüglich abgehärtet. Und von den zwei Nationaltrainern aus Italien habe ich meine technischen Finessen und vor allem auch mein taktisches Wissen weiterentwickeln können. Sie alle haben aus mir einen kompletten Fechter gemacht. Einer, der nicht rumsteht und wartet, sondern einer, der fechten möchte.»

… seine Zukunftspläne

Biken und Crossfit statt fechten: So sieht Benjamin Steffen seine sportliche Zukunft. Foto: Kostas Maros

«Nach Tokio war ich platt, hatte eine Woche lang kaum Energie für anderes. Inzwischen bin ich aber wieder im Kraftraum anzutreffen und habe im Crossfit vorbeigeschaut. Die Freude am Sport ist natürlich nach wie vor da. Ich werde sicherlich auch biken gehen, um mich auf gutem Niveau fit zu halten. Im Fokus steht nun wieder der Lehrerberuf, mein Pensum beträgt nahezu 100 Prozent. Das Schulgeben macht mir Spass. Ich könnte mir auch mal vorstellen, Kinder im Fechtsaal zu unterrichten, dort auszuhelfen. Aber jedes Wochenende als Coach Turniere zu besuchen, darauf habe ich keine Lust mehr.»

