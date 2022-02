Einsamkeit in Basel – «Ich möchte doch nur jemandem etwas bedeuten» Einsamkeit gilt als neue Epidemie, in Basel fordert die SP eine Strategie dagegen. Aber warum sind Menschen chronisch einsam und welche Folgen hat es? Eine 34-Jährige erzählt von erfolglosen Kontaktversuchen, Suizidgedanken und ihrem dringendsten Wunsch. Nina Jecker

Wenn Hanna es nicht mehr aushält, geht sie joggen – manchmal stundenlang. (Symbolbild) Foto: Matthias Spicher (20 Minuten)

Eine Person zu finden, die offen über die eigene Einsamkeit spricht, ist schwierig. Viele schämen sich dafür, für andere ist es zu schmerzhaft. Eine 32-Jährige hat einen bereits abgemachten Termin abgesagt – es sei «emotional zu belastend» für sie. Schliesslich meldet sich stattdessen Hanna über ein Online-Forum, wo sie einen Post mit dem Titel «Einsam in Basel – wer möchte sich austauschen?» verfasst hat. Hanna ist bereit, über das Thema zu sprechen, aber nur am Telefon. «Ich möchte nicht, dass mich jemand anschaut, wenn ich erzähle. Überlegen Sie doch einmal, was einsam sein bedeutet», sagt sie und macht eine Pause. «Es heisst, dass niemand gerne mit einem Zeit verbringt. Ich bin das verschrumpelte Rüebli, das in der Kiste liegen bleibt, weil niemand es haben will. Wer würde sich da nicht schämen?»