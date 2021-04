Ältere arbeitslos wegen Corona – «Ich merke bei jeder Bewerbung, dass mir mein Alter als Nachteil ausgelegt wird» Die erste Pandemiewelle traf die Jungen. Doch zurzeit kommen vor allem Beschäftigte über 50 unter die Räder. Das trifft auch Führungspersonen wie Helia Burgunder. Konrad Staehelin

Auch wenn sie keine existenziellen Sorgen hat: Die Arbeitslosigkeit setzt Helia Burgunder zu. Foto: Raphael Moser

Als hätte die Pandemie das Leben nicht schon genug erschwert: Es gibt Menschen, die traf es auch beruflich hart. Einige machten ein Hotel in der Stadt auf und erlitten darum riesige Verluste. Andere nahmen unbezahlte Ferien, um eine Weltreise zu machen, was dann nicht möglich war. Und nochmals andere kündigten ihren Job mit dem Plan, etwas Neues zu beginnen.

So wie Helia Burgunder aus Freiburg. Seit 1995 hatte die heute 51-Jährige in der Telecombranche gearbeitet: 25 Jahre lang bei der Swisscom, zuletzt im oberen Kader, und seit Anfang 2019 in der Geschäftsleitung von UPC. «Aber ich merkte, dass ich nochmals eine neue Branche sehen wollte. Ich war 50. Jetzt oder nie mehr, sagte ich mir. Und kündigte auf Ende Juni 2020.»