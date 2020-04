Sport in der guten Stube – «Ich mag, wenns kracht» Jürgen Klopp ist einer der erfolgreichsten Fussballtrainer der Welt. Seine Biografie zeichnet ein umfassendes Porträt des «Normal One», und der Leser kann einen Blick auf die unbekannte Seite des Deutschen werfen. Luc Durisch

Die Energie, die Klopp am Spielfeldrand verbreitet, ist ansteckend. Foto: Lennart Preiss (Freshfocus)

Zwei Meistertitel und ein Cupsieg mit Borussia Dortmund, dazu der Champions-League-Triumph in Madrid im letzten Jahr mit dem FC Liverpool. Jürgen Klopp hat als Trainer einiges erreicht. Doch den 52-Jährigen nur auf seine Titel zu reduzieren, wäre vermessen. Klopp, der sich bei seiner Vorstellung in Liverpool als «Normal One» inszenierte, hat es wie kaum einer vor ihm verstanden, angeschlagene Clubs zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Bei Mainz, Dortmund und nun auch in Liverpool meisterte er diese Aufgabe bravourös.

Doch was steckt hinter dem deutschen Erfolgstrainer? Der engliche Sportjournalist Raphael Honigstein hat in der Biografie über Klopp mit dem Titel «Ich mag, wenns kracht» ein umfassendes Porträt des beliebten Übungsleiters gezeichnet. In sechzehn ausgewählten Episoden erzählen ehemalige Weggefährten die Geschichte von Klopp. Die Erzählung setzt bei seiner Geburt im Schwarzwald ein, beinhaltet Anekdoten über seine Zeit als Spieler und wie er bei Mainz 05 vom Spieler unmittelbar zum Trainer wurde. Sie berichtet vom tränenreichen Abschied in Mainz, den Erfolgen in Dortmund und dem Wechsel nach Liverpool und gewährt dabei tiefe Einblicke in den Menschen Klopp.

Die Erzählungen der Weggefährten geben dem Leser das Gefühl, nahe am Geschehen zu sein. Dadurch lässt es sich einfacher verstehen, wie aus dem durchschnittlichen Fussballer Klopp ein gefeierter Trainer wurde, der als einer der Besten seines Faches gilt.

Weggefährten erzählen

In der Biografie wird klar, dass der Grund für die Erfolge in Klopps Charakter zu suchen ist: Mit seiner authentischen und gradlinigen Art bringt er es stets fertig, unterschiedlichste Spielertypen zu Gewinnern zu formen. Dabei lässt er sich auch nicht von Rückschlägen unterkriegen. Ein Beispiel gefällig? Nach dem verlorenen Champions-League-Final 2018 gegen Real Madrid baute er seine Spieler so gut auf, dass sie in der folgenden Spielzeit Verpasstes nachholen und in der Meisterschaft nur denkbar knapp an Manchester City scheitern. Nun droht allerdings ein weiterer Rückschlag: Trotz gigantischem Vorsprung in der Premier League könnte Liverpool den lang ersehnten Meistertitel wegen des Coronavirus verpassen. Klopp sagt dennoch: «Ich will keinen Neustart erzwingen.»

Der Deutsche ist aber nicht nur bei den Spielern beliebt. Er nimmt auch Fans und Medien für sich ein und vermag so, in einer ganzen Region Aufbruchstimmung zu erzeugen. Mit seiner Energie am Spielfeldrand und seinem unbändigen Siegeswille reisst er Fussballer wie Fans mit und hat seinem Team schon zu mancher Aufholjagd verholfen. Ein Teil dieser Energie ist auch in den Anekdoten der Weggefährten zu spüren, was die Biografie zu einer grossartigen Lektüre während der sportfreien Zeit macht.