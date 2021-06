Liestals Neuer – «Ich leite gern» Marcel Meichtry führt neu die Verwaltung der Baselbieter Hauptstadt. Er kennt das Gefängnis, hat sich in den FCB verliebt und weiss, wie man das Schwert führt. Daniel Aenishänslin

Marcel Meichtry, der neue Verwalter von Liestal, mitten im Städtchen. Foto: Kostas Maros (Tamedia)

Jemanden wie ihn hätte man vor 100 Jahren wohl noch einen Abenteurer genannt. Was sonst sollte jemand sein, der im Libanon half, eine Studentenorganisation zu gründen, im Wallis eine Jungpartei mitformte und heute leitender Nachrichtenoffizier der Schweizer Luftwaffe im Rang eines Majors ist? Immer unterwegs zu neuen Zielen. «Ich leite gern», sagt Marcel Meichtry (42) ohne falsche Bescheidenheit. Seit Mitte Mai ist er der neue Stadtverwalter in Liestal. «Vielschichtiger als alles, was ich bisher gemacht habe», sei die neue Herausforderung, «das habe ich gesucht, das habe ich gefunden.»