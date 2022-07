Das anonyme Leben mitten in Basel – Ich kenne keinen meiner Nachbarn mit Namen – und finde es grossartig Seit eineinhalb Jahren lebe ich in einem grossen grauen Wohnblock auf einem Basler Transformationsareal. Von Päcklidieben, fahrenden Essensresten und dem Fakt, dass nie jemand klingelt, um sich ein Ei zu borgen. Meinung Katrin Hauser

Meine Schuhe, fremde Lebensmittel: Hier fahre ich mit Essensresten im Lift. Bild: Katrin Hauser

Als ich das Wort Transformationsareal zum ersten Mal hörte, dachte ich an riesige Kräne, die ganze Wohnungen verpflanzen, an metallene Wolkenkratzer, die wie Dolche in den Himmel ragen. Ständig knallt, zischt und raucht es.