Wieder nicht gewonnen, wieder kein Tor erzielt: FCB-Captain Fabian Frei sucht nach dem 0:1 in der Conference League gegen ZSKA Sofia nach Gründen für die Basler Baisse.

Wieder nicht gewonnen, wieder kein Tor erzielt: FCB-Captain Fabian Frei sucht nach dem 0:1 in der Conference League gegen ZSKA Sofia nach Gründen für die Basler Baisse.

FCB: Nach dem 0:1 in Sofia

Fabian Frei (links) sah keinen «sehr guten» FCB in Sofia.

Fabian Frei (links) sah keinen «sehr guten» FCB in Sofia.

Weshalb verpasste der FCB in Bulgarien ein gutes Ergebnis?

Weil es international schwieriger ist zu treffen als in der Schweizer Liga?

Wir haben es auch in Kopenhagen gesehen: Im Europacup kommt man in der Regel nicht zu zig Torchancen. Und nun hat sich das wiederholt, was wir aus der jüngsten Vergangenheit kennen: dass wir nicht treffen.