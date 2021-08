Tennis-Aufsteigerin Jil Teichmann – «Ich kann mir nur selber gratulieren» Die 24-jährige Bielerin zieht nach der besten Woche ihrer Karriere und dem Final in Cincinnati Bilanz. Und sagt, wer für sie wichtig ist. René Stauffer

Auf der grossen Bühne und damit am richtigen Ort: Jil Teichmann hält ihre bisher wichtigste Trophäe in den Armen. Foto: Imago images/Zuma Wire

Sie war nur mit einer Wildcard ins Masters-1000-Turnier von Cincinnati gekommen. Dann startete Jil Teichmann zu einem traumhaften Lauf, der nach fünf Siegen – darunter gegen Naomi Osaka (WTA 2), Olympiasiegerin Belinda Bencic (12) und Karolina Pliskova (6) – erst im Endspiel endete. Mit einem 3:6, 1:6 gegen die Weltranglistenführende Ashleigh Barty.

Ihr Wochenlohn: 188’945 Dollar Preisgeld, Vorstoss von Rang 76 auf 44 der Welt, unmittelbar vor Viktorija Golubic. Damit fehlen der 24-jährigen Linkshänderin nur noch vier Ränge, um ihr Karrierehoch zu egalisieren. Und kommende Woche beginnt mit dem US Open in New York das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison.