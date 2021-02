Überraschendes Ende nach zwölf Jahren – «Ich kann mir einen Vereinswechsel vorstellen» Joel Fuchs, Teamstütze und langjähriger Captain bei den Starwings, zieht sich aus der ersten Mannschaft zurück. «Gründe dafür gibt es viele», sagt der 31-Jährige. Tobias Müller

Joel Fuchs trainierte in dieser Saison mit der Mannschaft mit, absolvierte aber nur vier Partien. Nun ist bereits wieder Schluss. Keystone

Joel Fuchs, wieso hören Sie mitten in der Saison auf?

Ich möchte zuerst klarstellen, dass ich nicht zurücktrete und ganz mit dem Basketball aufhören werde. Es ist zurzeit unter allen Umständen – dem Training, der Arbeit nebenbei – einfach für mich das Beste, kürzerzutreten.

Wie kam es zu diesem Entscheid?

Ich habe bereits Anfang Saison lediglich mit der Mannschaft mittrainiert, aber keine Spiele absolviert. Da ich noch mit kleineren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war das für mich eine gute Lösung.

Ende Dezember absolvierten Sie erstmals wieder Partien für die Starwings, aber so richtig in Fahrt kamen Sie nicht.

Man ist selber natürlich nie ganz zufrieden mit den eigenen Leistungen, aber als Team haben wir es gut gemacht, das ist das Wichtigste. Es ist schwierig, wenn du nicht von Anfang an dabei bist, nicht wirklich ein fester Bestandteil des Teams bist. Das ist auch ein Grund für meinen Entscheid jetzt.

Sie wollen also weiterhin Basketball spielen, einfach nicht mehr bei den Starwings?

Nein, so ist es nicht. Einen Vereinswechsel kann ich mir vorstellen, aber auch eine Rückkehr schliesse ich nicht komplett aus. Alles ist möglich. Was ich sicher weiss: Ich bin mit 31 Jahren eigentlich im besten Alter und habe sicher noch eine gute sportliche Zeit vor mir.

Gab es interne Probleme, die zu Ihrem Entscheid führten?Wie gesagt, es gibt mehrere Gründe für meinen Entscheid. Persönliche Probleme mit Menschen im Club gab es aber nicht.

Wie hat das Team Ihren Entscheid aufgenommen?

Sie haben es gut aufgefasst. Die Starwings haben ein starkes Team mit vielen jungen Spielern. Ich traue ihnen weiterhin gute Leistungen zu, und vielleicht liegt auch ein Platz im Mittelfeld der Nationalliga A drin. Doch aufgrund von Corona und etlichen Spielverschiebungen ist es schwierig, eine Prognose zu machen.

Werden Sie nächsten Oktober, wenn die kommende NLA-Saison beginnt, wieder auf dem Basketballplatz stehen?

Eines weiss ich: Ich will weiterhin Basketball spielen. Ich weiss aber auch, dass die Zeit kostbar ist und ich die richtigen Entscheidungen treffen möchte. Ich habe zwölf Jahre bei den Starwings gespielt, vielleicht ist es auch mal Zeit für etwas Neues. Wer weiss.