Kahlschlag im Gundeli – «Ich kann mich nicht in letzter Sekunde vor die Bagger werfen» Baudirektorin Esther Keller begründet, weshalb sie sich nicht als Retterin der Bäume an der Margarethenstrasse engagieren kann. Und warum die gesamte Allee dereinst einem neuen, noch radikaleren Projekt weichen soll. Martin Furrer

17 dieser Kugelahorne in der Mitte der Margarethenstrasse werden am 2. August der Säge zum Opfer fallen. Langfristig sollen sogar alle Bäume gefällt werden. Foto: Dominik Plüss

An der Margarethenstrasse im Gundeldingerquartier werden am 2. August im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau der Tramhaltestelle Margarethen 17 Kugelahorne gefällt. Die Nachricht sorgte in den letzten Tagen für grossen Unmut bei den Lesern der «Basler Zeitung». Basta-Grossrat Beat Leuthardt löste ausserdem am Donnerstag mit einer dringlichen Interpellation im Grossen Rat eine über einstündige Debatte aus.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Fällung ist erst der Anfang. Das Bau- und Verkehrsdepartement erwägt einen noch radikaleren Eingriff an der viel befahrenen Verkehrsachse, wie dessen Vorsteherin, Regierungsrätin Esther Keller (Grünliberale), im Grossen Rat mitteilte. Es will die gesamte Mittelallee verschwinden lassen, die sich zwischen den Tramhaltestellen IWB und Margarethen erstreckt. Mehr als 51 Bäume werden dann beseitigt.