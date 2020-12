Start der Corona-Impfung in Basel – «Ich hoffe, nach der Impfung meine Enkel wieder zu sehen» Am Montag wurde in der Messe Basel mit dem Impfen begonnen. Die ersten Impflinge zeigen sich dankbar, die 5000 verfügbaren Dosen in Basel-Stadt sind aber erst ein kleiner Schritt zurück zur Normalität. Robin Rickenbacher

Zwei Besucher warten beim Basler Impfzentrum auf ihre Impfung. Foto: Dominik Plüss/Tamedia

Kurz nach 13 Uhr kommt sie die Rolltreppe der Halle 4 der Messe Basel heruntergefahren. Die Maske ist montiert. In der Hand hält sie einen Packen Dokumente. Béatrice Léwy heisst die 80-jährige Frau, die sogleich von einer Angestellten des Impfzentrums empfangen und zur Anmeldung geführt wird. Sie ist die erste Person, die sich im Kanton Basel-Stadt impfen lassen wird. Kurze Zeit später sind alle Stühle in der Wartezone besetzt. Dass das Interesse auf einen der ersten Impftermine gross war, hatten die Behörden in den letzten Tagen mehrmals betont. Dies bestätigt sich an diesem Montag – nur wenige Minuten nach der Inbetriebnahme des Basler Impfzentrums stehen die Leute draussen vor dem Eingang zur Halle bereits Schlange.