Erster FCB-Auftritt von Timo Schultz – «Ich hatte von Anfang an ein gutes Bauchgefühl» Bevor am Mittwoch der offizielle Trainingsstart erfolgt, präsentiert sich der neue FCB-Trainer Timo Schultz den Medien. Dabei gibt er eine gute Visitenkarte ab. Dominic Willimann

Freut sich auf seine Herausforderung bei seinem neuen Arbeitgeber: Timo Schultz. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Eines hat Timo Schultz seinem Vorgänger Heiko Vogel voraus: Als die seinetwegen einberufene Medienkonferenz am Dienstag startet, sitzt der neue FCB-Trainer auch tatsächlich im St.-Jakob-Park auf dem Podium. Das war, als Vogel im Dezember in Basel präsentiert werden sollte, anders. Der Pfälzer steckte im Schneetreiben von München fest und verpasste die eigene Vorstellung als Sportdirektor.

Der 45-jährige Schultz war nicht nur anwesend, er präsentierte sich in bester Laune. Und sprach dabei in der rund 45 Minuten dauernden Vorstellungsrunde über…

…seinen Wechsel nach Basel. Nachdem ich vom FCB einen Anruf erhalten hatte, landete ich wunderbar mit dem Flugzeug hier. (lacht) Es ist ja keine grosse Distanz zwischen Hamburg und Basel. Bei mir war die Verfügbarkeit gegeben, weil ich beim FC St. Pauli freigestellt war. Also haben wir uns getroffen – und schon beim ersten oder zweiten Gespräch spürten wir, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich hatte von Anfang an ein gutes Bauchgefühl. Bei mir stand es ausser Frage, dass ich den FCB übernehme werde. Denn für mich ist es eine absolute Luxussituation, sich ein, zwei, drei Monate einen Überblick zu verschaffen, den Club und die Liga kennen zu lernen. Erstmals im Joggeli weilte ich beim Cupspiel gegen YB. Da spürte ich auch, welche Wucht dieses Stadion hat, wenn es gut gefüllt ist.

…seine ersten Eindrücke von Stadt und Club. Ich wollte Basel kennen lernen. Also war ich mit dem Fahrrad unterwegs, besuchte das Didi Offensiv, schwamm den Rhein runter. Das Lebensgefühl in Basel ist fantastisch. Und der FCB? Die Strahlkraft des Vereins ist immens. Wenn du den Anruf eines solchen Clubs erhältst, ist das riesig. Die Chancen, mit dem FCB wieder bessere Zeiten zu erleben, sind immens hoch. Da möchte ich meinen Beitrag dazu leisten. Die Liga ist das Wichtigste. Da müssen wir eine deutlich bessere Rolle spielen.

…seine Mannschaft und mögliche Transfers. Ich habe mich Ende der letzten Saison bereits mit einigen arrivierten Kräften unterhalten können. Das mache ich gerne, diese Unter-4-Augen-Dialoge. Von Whatsapp-Kommunikation oder Telefonaten halte ich fürs Kennenlernen wenig. In Sachen Transfers wird es definitiv noch Bewegungen geben – in beide Richtungen. Spätestens zum Punktspielstart werden wir eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben. Vom Trainingsstart am Mittwoch an sehe ich es als Challenge, aus denjenigen, die da sind, eine gute Gruppe zu formen. Ich möchte ein Gerüst und Abläufe schaffen, die es allen einfacher machen, die nach der Nationalmannschaft oder von extern zum Team stossen.

…seine Trainings- und Spielformen. Es ist wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis geschaffen wird. Ich möchte, dass man gerne zur Arbeit kommt, Freude im Training hat. Man soll das Training so absolvieren, dass man bereit ist, jedes Spiel zu gewinnen. Jeder Spieler soll dadurch besser werden. Und: Ich wünsche, dass wir auf und neben dem Platz eine Identität schaffen. In meine Trainingseinheiten baue ich auch kognitive Ansätze ein. Am Ende ist Fussball zwar ein Spiel von 11 gegen 11. Aber die Fussballer in anderen Gebieten voranzutreiben, ist sicherlich kein Nachteil. Unser taktisches Auftreten im Spiel hängt vom Kader ab. Sicher ist jedoch, dass wir mit einer Dreier- und einer Viererkette verteidigen werden.

Timo Schultz hatte in den letzten Wochen Zeit, Stadt und Club kennen zu lernen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

…seine Berührungspunkte mit der Schweiz. Da gibt es wenige. Ich kenne Ex-FCZ-Trainer André Breitenreiter von meiner Kieler Zeit. Und bei St. Pauli holten wir vor Jahresfrist Betim Fazliji. Aber mehr Verbindungen in die Schweiz gab es für mich bislang nicht. Auch mit dem Schweizerdeutsch ist es nicht so einfach. Kürzlich betrat ich mit einem breiten «Grüezi» die Geschäftsstelle. Worauf ich darauf hingewiesen wurde, ich solle es lieber bei einem «Sali» oder «Hallo» belassen. (lacht)

…den Einfluss der Basler Clubbesitzer im Tagesgeschäft in den letzten zwei Jahren. Meine Hauptarbeit ist diejenige mit der Mannschaft. Da liegt der Fokus. Ich habe in den Gesprächen erlebt, dass alle in diesem Club wollen, dass der Verein sportlich weiterkommt. Und für mögliche Krisen? Da bringe ich die norddeutsche Gelassenheit mit. Und ja: Klar habe ich mich mit der jüngeren Vergangenheit des FC Basel beschäftigt. Aber ich schaue in die Zukunft.

…seine Vergangenheit als Schiedsrichter. Eines ist klar: Ich werde mich mit dem Schiedsrichter nicht anlegen – da unterscheide ich mich am meisten von Heiko.

…die Trennung von seiner Familie. Ich feiere heute meinen 20. Hochzeitstag. Meine Frau und meine drei Kinder, die schon etwas älter sind, bleiben in Hamburg. Meine 17-jährige Tochter hat gesagt, sie wolle die Freie Strasse und anderes kennen lernen. Das werde ich ihr zeigen. Und ich habe eine etwas grössere Wohnung bezogen. Damit ich Freunde aus meiner St.-Pauli-Zeit beherbergen kann.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.