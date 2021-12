Zu Tisch mit -minu – «Ich hatte null schauspielerische Erfahrungen» Mit ihrer Interpretation von Edith-Piaf-Liedern schaffte Colette Greder den Durchbruch und feierte während Jahrzehnten in Basel grosse Erfolge. Dennoch ist ihr Verhältnis zur legendären französischen Chansonnière nicht ungetrübt. -minu

Als «Spatz vom Spalenberg» wurde sie bekannt und später zur «Ehrenspalebärglere» erkoren: Colette Greder. Foto: Lucia Hunziker / Tamedia

«Wollen wir essen gehen?» Heiseres Lachen. Dann: «Du weisst aber schon, dass unser letztes Interview ein halbes Jahrhundert zurückliegt – du warst der Erste, der mich damals in der Garderobe mit Fragen gelöchert hat …» Sie sagt es in diesem wunderbaren Elsässer Dialekt, der de Gaulle die Schuhe aufgehen liess – und uns Baslern das Herz.

Ich warte im Schützenhaus auf diese kleine Frau mit der grossen Stimme. Sie wirkt unscheinbar – ist aber, noch bevor sie an meinen Tisch kurvt, bereits von Fans in Beschlag genommen. Damals, als ich an jener ersten Basler Revue im Fauteuil elektrisiert von der gewaltigen Stimme und dem sprudelnden Elsässer Dialekt hinter die Bühne rannte, kannte sie noch kein Mensch. Die Basler Revue war der Anfang – der Start in einen Traum, den Colette Greder schon als Kind gesponnen hat: «Einmal mit Chansons auf der Bühne stehen …!»