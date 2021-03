Basler Hafenraser vor Gericht – «Ich hatte eine starke Beziehung zu meinem BMW» Ein 19-Jähriger wollte seiner Freundin imponieren und gab seinem Auto im Basler Hafen die Sporen. Nun wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Alexander Müller

Der Basler Hafen ist ein Hotspot für Raser und Autofans (Symbolbild). Foto: Pino Covino

Das Basler Hafenareal scheint Autofans magisch anzuziehen. Immer wieder sorgten dort in der Vergangenheit junge Menschen für Schlagzeilen, beispielsweise weil sie in der Hafenstrasse Raserrennen veranstalteten oder – wie jüngst die 27 Auto-Poser – ihre Autos illegal technisch hochrüsteten. Am Mittwoch stand ein 20-Jähriger vor dem Basler Strafgericht, der zwar nach eigenen Aussagen «nichts mit dieser Szene zu tun» habe, sich jedoch in die Reihe der gegen das Gesetz Verstossenden im Hafenareal einreihte.

Knapp ein Jahr ist es her, Anfang April 2020. Der damals 19-jährige Schweizer hatte zwar erst den Führerschein auf Probe, aber bereits einen eigenen BMW. Die Schweiz befand sich im ersten Lockdown, die Hafenstrasse, auf der für Unberechtigte ohnehin ein Fahrverbot herrschte, war gesperrt. Dass die Polizei dennoch an jenem Mittwochabend um 20.28 Uhr mit einem Lasermessegerät vor Ort war, sagt viel aus über die spezielle «Verkehrssituation» im Rheinhafen. Weil damals die Grenzen gesperrt waren, verschärfte sich das Problem in Basels Norden noch zusätzlich, da sich die Raser nicht auf den deutschen Autobahnen austoben konnten.