27-Jähriger in Basel spitalreif geprügelt – «Ich hatte Angst, dass ich das nicht überlebe» Zwei Unbekannte haben an Weihnachten im De-Wette-Park einen jungen Mann attackiert. Jetzt erzählt das Opfer, wie es den Angriff und die Festnahme der mutmasslichen Täter erlebt hat. Isabelle Thommen

«Gezielt auf den Kopf geschlagen»: Ein 27-Jähriger wurde in der Nacht auf den 25. Dezember in Basel Opfer von massiver körperlicher Gewalt. (Gestellte Szene) Foto: Urs Jaudas

«Ich will mich nicht als Opfer inszenieren, sondern darauf aufmerksam machen, dass man aufpassen muss», sagt Tobias Kunz (Name geändert). «Es hilft, wenn man alarmiert ist und mit offenen Augen durchs Leben geht.» Er wolle darauf hinweisen, wie schnell einem «so etwas» passieren könne, sagt der 27-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit «so etwas» meint er den Angriff in der Nacht auf den 25. Dezember, bei dem ihn zwei Männer in der Elisabethenanlage spitalreif geprügelt haben.

«Man hat gesehen, dass sie getrunken hatten»

Es war nach einem Weihnachtsessen. Er, seine Begleitung und deren Hund waren gerade mit dem Auto nach Basel zurückgekehrt. Damit das Tier noch sein Geschäft verrichten konnte, gingen die beiden gemeinsam mit ihm in Richtung De-Wette-Park. Dort fielen ihnen zwei Männer auf. «Der eine hat den anderen geschubst. Man hat gesehen, dass sie etwas getrunken hatten», erzählt Kunz.

Er habe sich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht viel dabei gedacht. Beim Park hätten die beiden dann das Paar und ihren Hund erschrecken wollen. «Sie haben eine sprunghafte Bewegung gemacht und laute Geräusche von sich gegeben. Dann hat einer gesagt: ‹Ha! Erschreckt!» Daraufhin seien die Männer in Richtung Bahnhof davongelaufen.

Der 27-Jährige blieb mit seiner Begleiterin und dem Hund im Park. Doch plötzlich seien die beiden Männer zurückgekommen. «Einer sagte etwas wie: ‹Willst du Stress?›, oder: ‹Was willst du?›, den Wortlaut weiss ich nicht mehr.» Er habe gemerkt, dass der Mann nach einem Konflikt suchte, sei aber selber ruhig geblieben. «Ich nahm beide Hände hoch und versuchte, die Situation zu beruhigen.»

Die jungen Männer liessen sich davon aber nicht mehr bremsen. «Sie kamen zielstrebig auf uns zu, der vordere hatte seine Hände in den Jackentaschen, und ich wusste nicht, ob er da vielleicht ein Messer rauszieht.»

Schläge auf Schläfe und Ohr

Stattdessen hat der Mann erst zugetreten und seinem Opfer dann einen Faustschlag verpasst. «Er traf mich im Gesicht, und meine Brille flog weg. Dann gingen beide auf mich los», erzählt Kunz. «Sie haben mich gepackt und mir immer wieder gezielt und ausschliesslich auf den Kopf geschlagen», schildert er den Vorfall. Oft wurde er an der Schläfe und am Ohr getroffen. «Ich fragte mich, weshalb sie nur auf den Kopf schlugen. Und ich hoffte ständig, dass meiner Begleitung nichts passiert.» Immer wieder hätten die Angreifer ihm auch mit dem Knie an den Kopf geschlagen. «Es fühlte sich dumpfer an, und ich sah das Knie immer wieder auf mich zukommen», sagt er. «Ich hatte Angst, dass ich das nicht überlebe.»

Mehrere Male versuchte er, sich aufzurichten. «Aber sie haben mich immer wieder heruntergezogen.» Der Angriff habe zwei bis drei Minuten gedauert. «Aber es fühlte sich für mich wie zehn Minuten an. Meine Begleiterin versuchte mit Schreien, die beiden Täter davon abzuhalten. Sie hatte aber leider kein Handy dabei. Wir haben beide nur geschrien.» Doch ausser ihnen und den Angreifern war anscheinend niemand in der Nähe.

«Ein perverses Bild»

Plötzlich liessen die Männer von ihm ab. «Sie gingen davon, als wäre nichts gewesen», sagt Kunz. Er selber prüfte, ob seine Nase gebrochen war und ob er noch sehen konnte. «Dann nahm ich mein Handy und rief die Polizei.» Damit nicht genug: Er beschloss, den zwei Männern hinterherzugehen. «Ich hatte Kopfschmerzen, und mir war schlecht. Aber weil die beiden nicht rannten, konnte ich ihnen folgen.»

Kunz verfolgte seine Angreifer mit sicherem Abstand bis zum Bahnhof. Am Telefon beschrieb er sie der Polizei. «Beide waren mir sofort aufgefallen, weil sie so ähnlich angezogen sind. Sie trugen eine dunkle Jacke und helle Hosen», erinnert er sich. Beim Bahnhof angekommen, sieht er die beiden auf der Rolltreppe. «Einer stand und der andere lag auf der Rolltreppe. Ich habe mich noch gewundert, weshalb er liegt.» Dann habe er erkannt: «Der hat auf der Rolltreppe Liegestütze gemacht.»

«Das war so ein perverses Bild. Die haben mir eben noch gezielt auf den Kopf geschlagen, und dann macht der auf der Rolltreppe einfach Liegestütze, als wäre nichts geschehen», erzählt der 27-Jährige.

Plötzlich habe ihn der andere entdeckt und gesehen, dass er mit dem Handy telefonierte. Beide sind losgerannt. «Ich muss der Polizei hier ein Kränzchen winden. Die eine Patrouille war schon beim Gundeli-Eingang und hat die beiden festgenommen. Eine zweite Patrouille hat die Schalterhalle abgedeckt. Das ging alles innerhalb von drei Minuten.»

Er sei erleichtert gewesen, dass die beiden Männer verhaftet werden konnten. «Ich bin froh, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden und nicht einfach davonkommen.» Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen 20- und einen 22-Jährigen, beide sind Schweizer.

«Wir haben nichts gemacht»

Die Behörden hätten ihn und seine Begleiterin sehr einfühlsam unterstützt. Mit der Ambulanz musste Kunz zunächst ins Spital. Nachdem geklärt war, dass er keinen Schädelbruch und keine akute Hirnblutung hatte, durfte er das Spital wieder verlassen. Nach seiner Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft erfuhr er, dass die beiden Angreifer gegen Mittag wieder auf freiem Fuss seien.

Der Vorfall hat Kunz erschüttert. «Wir haben nichts getan und wurden einfach so angegriffen. Das ist erschreckend», sagt er. «Seither geht mein Puls immer schnell rauf, wenn ich irgendwo zwei Männer sehe.» Er sei sich sicher, dass die beiden an jenem Abend einfach jemanden gesucht hätten, um ihn «kaputtzumachen».



Kunz warnt, dass man auf sich achtgeben soll. Und appelliert an Zeugen, nicht einfach wegzuschauen. «Das Mindeste ist, die Polizei zu informieren.»

Der Angriff auf Kunz war nicht der einzige Überfall in Basel an den Weihnachtstagen. Am 24. Dezember wurde ein 33-jähriger Mann am Rheinboard überfallen, und in der Nacht auf den 26. Dezember wurde in der Eisengasse ein 27-Jähriger ausgeraubt. Auch in diesem Fall wurde das Opfer wie Kunz von zwei jungen Männern angegriffen und verletzt. Die Täter sind flüchtig. Bei der Basler Staatsanwaltschaft geht man nicht davon aus, dass dieser Fall mit dem Angriff auf Kunz in einem Zusammenhang steht: «Das dürfte eher Zufall sein», heisst es bei der Medienstelle.

