Gespräch mit Basler Maturandinnen – «Ich hatte Angst, dass die Leute merken, wie schlecht es mir geht» Ein ungewöhnlicher Jahrgang verlässt die Basler Gymnasien. Ein Gespräch mit Klimaaktivistin Helma Pöppel und der unpolitischen Nathalie Maître über Essstörungen, Handykonsum und die Generation Z. Lisa Groelly Katrin Hauser Lucia Hunziker (Fotos)

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Nathalie Maître (links) und Helma Pöppel.

Ein aussergewöhnlicher Jahrgang verlässt die Basler Gymnasien. Die Hälfte ihrer Gymizeit haben diese Schülerinnen und Schüler in der Pandemie verbracht. Und dann gehören sie auch noch der oft als faul verschmähten Generation Z an. Wer sind diese jungen Menschen? Was haben sie für Pläne? Wovon träumen sie?