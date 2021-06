Spaniens Thiago Alcántara – «Ich hasse den modernen Fussball» Zwischen Vergnügen und Verantwortung, Magie und Analytik – Thiago erklärt das Für und Wider der vielen Einflüsse auf das Spiel. Javier Cáceres aus Las Rozas

Ein Muster an Eleganz: Thiago ist ein Mann für besondere Aktionen. Foto: Icon Sport via Getty Images

Im Juli 2013 sprach der damalige Bayern-Trainer Pep Guardiola drei Worte, die Donnerhall entwickelten und rasch zum geflügelten Wort wurden: «Thiago – oder nix!» Hiess: Er wolle diesen Spieler verpflichten – oder keinen. Acht Jahre später sitzt jener Thiago Alcántara, mittlerweile 30 Jahre alt, im Pressezentrum des spanischen Verbands in Las Rozas, vor den Toren Madrids.

Zur Wahrung der Distanz ist der Boden zweifarbig ausgelegt, Thiago sitzt etwas erhoben hinter einem weissen Tisch. «Für mich waren Peps Worte damals eine gigantische Motivation», sagt er, «ich war sehr jung, als ich zum FC Bayern gekommen bin. Dass dieser Trainer, der mir zuvor schon bei Barcelona so viele Chancen gegeben hatte und für mich der beste der Welt ist, zu mir sagte: ‹Thiago, ich will dich in meiner Mannschaft!›, das war einfach nur phänomenal.» Der zentrale Mittelfeldspieler blieb bis zum Sommer 2020 bei den Bayern, dann wechselte er zum FC Liverpool.