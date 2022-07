«Los emol» – der BaZ-Podcast – «Ich halte nichts davon, Demenzpatienten wie Kleinkinder zu behandeln» Stephan Scheurer, Leiter Pflege und Betreuung im Dandelion, arbeitet seit vielen Jahren mit dementen Menschen. Im Gespräch erzählt er, welche Eigenarten die Arbeit mit sich bringt und wieso er Massnahmen wie eine Scheinbushaltestelle ablehnt. Raphaela Portmann

Oft leiden die Angehörigen mehr unter einer Demenzdiagnose als die Patienten selbst. Foto: Steven HWG

In einigen deutschen Städten gibt es sogenannte Scheinbushaltestellen. Diese befinden sich im Flur oder Vorgarten eines Demenzheims und sehen zwar täuschend echt aus, werden aber nicht befahren. Wenn Patienten und Patientinnen in ihr vertrautes Umfeld zurückkehren wollen, warten sie also vergeblich an der Station. In der Pflege wird argumentiert, die Patienten haben nach wenigen Minuten ihr Vorhaben vergessen und können nun friedlich zurück in ihr Zimmer gebracht werden.

Stephan Scheurer, Leiter Pflege und Betreuung im Basler Demenzheim Dandelion, hält davon überhaupt nichts: «Man darf die Patienten nicht verarschen.»

Auch würde er seinen Bewohnern nie eine Babyflasche geben, nur weil sie Probleme haben, aus einem Glas zu trinken: «Das sind erwachsene Menschen, die ihre Menschenwürde verdienen», sagt Scheurer.

Die Gesprächsteilnehmer: Stephan Scheurer, René Häfliger, Raphaela Portmann. Fotos: Raphaela Portmann, Dominik Plüss, Dominik Plüss

In der aktuellen Podcastfolge erklärt er, was die Pflege mit Demenzkranken so einzigartig macht und dass nicht jeder Patient unglücklich mit seiner Diagnose ist.

