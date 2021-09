Jürg Stöcklin tritt ab – «Ich hätte schon plakativere Politik machen können» Von der Bewegung zur Partei und letztlich der Einzug in die Regierung: Jürg Stöcklin hat als Mitglied der Grünen in Basel alles hautnah erlebt. Jetzt hat der frühere Parteipräsident angekündigt, dass er aus dem Parlament zurücktritt. Leif Simonsen

Kein Schillerfalter, aber sein Wort hat Gewicht: Jürg Stöcklin tritt aus dem Grossen Rat zurück.

A: Am Sonntag bin ich 70 Jahre alt geworden, das habe ich zum Anlass für meinen Rücktritt genommen. Die Arbeit beim Grossen Rat kommt irgendwann zu einem Ende. Man ist damit zeitlich sehr eingespannt. Jetzt kann ich tun, was ich gerne tue – beispielsweise reisen oder lesen, und zwar nicht Kommissionsberichte. Bei der Arbeit im Grossen Rat ist es auch so, dass man sich in gewissen Sachen im Kreis dreht, sich mit wiederkehrenden Fragen beschäftigen muss.