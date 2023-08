Kirsch, Gewürze und viel Liebe – «Ich hätte nie geglaubt, dass in Basel jemand auf Leckerli wartet» Sanjay Singh eröffnete vor fünf Jahren ein kleines Café am Spalentor. Heute backt er dort mit grossem Erfolg das traditionelle Gebäck, das er seit seiner Kindheit liebt. Dorothea Gängel

Sanjay Singh rollt Blech für Blech seine Leckerli aus. Foto: Mimmo Muscio

Als wir das kleine Café gegenüber dem Spalentor betreten, erwärmt der Inhaber Sanjay Singh hinter der Theke in einem Topf gerade eine Mischung aus Honig, Zucker und Gewürzen. Es riecht betörend nach Weihnachten. In einer separaten Schüssel hat er bereits Mandeln, Kirsch, Orangeat und Zitronat vorbereitet. «Jede Mandel wird von Hand halbiert», verrät er uns. Überhaupt wird in Basels kleinster Leckerlimanufaktur alles von Hand gemacht, nicht einmal eine Knetmaschine kommt zum Einsatz. Der fertige Teig wird auf ein Backblech gestrichen und nach zwei Tagen Ruhezeit in der winzigen Backstube, in die maximal zwei Menschen passen, gebacken.