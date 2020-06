Jugendlicher wegen Gewalt angeklagt – «Ich hätte den anderen töten sollen» Rasch kann eine Keilerei zu handfesten Problemen mit der Justiz führen. Dies musste ein 19-Jähriger erfahren. Er steht vor Gericht wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Ihm droht Landesverweis. Mischa Hauswirth

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung gerieten Jugendliche aus der Region Basel und aus Eritrea in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2018 aneinander. Die Staatsanwaltschaft hat einen 19-Jährigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt. Foto: Symbolbild, gestellt, Keystone

Der 19-Jährige aus der Region Rheinfelden hat viel zu verlieren. Er befindet sich noch in der Lehre und muss als italienischer Staatsangehöriger bei einem Schuldspruch gar mit einem Landesverweis rechnen, auch wenn er in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft ihm vor, bei einer heftigen Keilerei in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2018 einen jungen Eritreer mit der Faust heftig niedergeschlagen und dabei in Kauf genommen zu haben, dass dieser schwere oder unheilbare Verletzungen davonträgt. Oder dass er sogar stirbt.