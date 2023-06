Erfahrungsbericht Schlafapnoe – Ich habe zu oft aufgehört zu atmen Atemstillstand während des Schlafs, ständiges Schnarchen, am Morgen schon müde: Dagegen lässt sich etwas tun, und das Schlafen mit einer Maske ist gar nicht so schlimm. Markus Wüest

Damit der Schlaf wieder gesund und erholsam ist: Schlafapnoe-Maske mit Beatmungsgerät. Foto: Kostas Maros

Über Jahre habe ich meine Partnerin geplagt. Es ging so weit, dass sie mein Schnarchen per Handy aufgenommen hat und es mir dann mitten in der Nacht abspielte. Ich schreckte aus meinem Schlaf hoch. Was ist hier los? Wer gibt dieses hässliche Geräusch von sich? Es dauerte ein paar Sekunden, bevor ich merkte: Das muss ich sein. Zum oft stundenlangen Lärm kamen Pausen. Und dann der Befund des Hausarztes, dass mein Blutdruck – trotz regelmässiger, pünktlicher Einnahme des Medikaments – immer noch erstaunlich und ungesund hoch sei. Ob ich denn das Medikament regelmässig nähme?