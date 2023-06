Abschied von Richard Wherlock – «Ich habe versucht, das Basler Publikum zu unterhalten und zu überraschen» 2001 übernahm Richard Wherlock das Ballett Theater Basel und verhalf dem Ensemble zu internationalem Renommee. Nun räumt der britisch-schweizerische Choreograf und Lokalprominente seinen Chefsessel, um Platz für neue Ideen und neue Talente zu schaffen. Julia Konstantinidis , Nick Joyce

Sein Herz schlägt für den Tanz. Auch nach seinem Abgang vom Theater Basel beschäftigt sich Richard Wherlock mit dem Ballett. Foto: Dominik Plüss

Die Wände von Richard Wherlocks Büro sind kahl, Regale und Schränke hat der scheidende Ballettdirektor bereits leer geräumt. Auf einem Tisch liegt etwas verloren ein Gruppenfoto, das den scheidenden Ballettdirektor mit Bono von der irischen Rockband U2 und dem englischen Kunstprovokateur Damien Hirst zeigt. «Das Bild war hinter einen Heizkörper gerutscht», sagt Richard Wherlock, «ich habe es erst beim Aufräumen wiederentdeckt.» Entstanden ist die Aufnahme 2019 bei der Premiere seiner Choreografie «Comedy of Error(z)» in Basel. In den letzten 22 Jahren seien viele Erinnerungen und Erfahrungen zusammengekommen, bestätigt der gefeierte Choreograf. Kurz vor seinem Abschied vom Theater Basel blickt Richard Wherlock auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück.