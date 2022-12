Interview mit Xhaka-Kritikerin – «Ich habe tausende Drohungen erhalten, aus ganz Europa» Zana Avdiu, bekannteste Feministin des Kosovo, missbilligte Granit Xhakas Griff in den Schritt während des Spiels Schweiz gegen Serbien. Daraufhin wurde sie von dessen Vater live am Fernsehen bedroht – und braucht seither Polizeischutz.

Bettina Weber

Feministin Zana Avdiu: Lässt sich den Mund nicht verbieten. Foto: PD

Letzte Woche war Zana Avdiu die meistkommentierte Person des Kosovo. Avdiu, bekannte Feministin und Menschenrechtsaktivistin, hatte in einem Facebook-Post Granit Xhakas Griff in den Schritt während des WM-Spiels Serbien-Schweiz scharf verurteilt. Sie warf ihm vor, ein «Strassenjunge» zu sein und dass er mit einer solch niveaulosen Geste eine schlechte Visitenkarte für sein Herkunftsland sei. Und sie fragte ihre Landsleute: «Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir so was seit Tagen bejubeln?»