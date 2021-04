Gelassenheit im Corona-Sturm – «Ich habe Respekt vor dem Unwissen» Das Angebot von schnellen und unkomplizierten Corona-Tests hat das Basler Familienunternehmen «Labor Rothen» über die Stadt hinaus schlagartig bekannt gemacht. Eine Bilanz nach einem Jahr Kampf gegen das Virus. Daniel Wahl

Claude Rothen kontrolliert die Laborbefunde mit der biomedizinischen Analytikerin Dicle Cetinkaya. Foto: Dominik Plüss

Gegen Mittag stehen die Kunden vor dem Labor Rothen bei der Lyss in Basel wieder einmal Schlange. Eine Stunde zuvor hatte Claude Rothen, Leiter des medizinischen Analysezentrums, das in Basel Corona-, Antigen- und Antikörpertests anbietet, seinen Securitas-Mann nach Hause geschickt. Jetzt bestellt er ihn wieder ein. Das Geschäftsleben mit dem Coronavirus ist unbeständig wie das Aprilwetter. Darum steht die Sicherheitskraft wenig später wieder vor dem Eingang in der Kornhausgasse, um erste Kundenfragen zu beantworten, auf die Einhaltung der Abstände zu achten und darauf, dass sich niemand in einen falschen Hauseingang verirrt. Kurz: Der Mann ist da, um Sicherheit auszustrahlen für alle, die rund um das Virus die Nerven verlieren könnten, wenn jemand zu stark hustet.