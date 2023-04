33. Jazzfestival Basel – «Ich habe nur neun Finger zur Verfügung» Viviane Chassot tritt im Rahmen des Jazzfestivals Basel auf. Dabei spielt die gefeierte Akkordeonistin eigentlich keinen Jazz. Für die überraschende Programmwahl gibt es dennoch einen guten Grund. Nick Joyce

«Als Zeichen meiner Dankbarkeit bin ich jetzt Bürgerin dieser Stadt geworden», sagt die Akkordeonistin Viviane Chassot. Foto: Kostas Maros

Viviane Chassot ist auf einer Mission. Seit vielen Jahren schon arbeitet die in Basel wohnhafte Musikerin darauf hin, dass das Akkordeon einen fixen Platz im Werkzeugkasten der klassischen Musik erhält. So hat die 1979 in Zürich geborene Virtuosin bereits Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach für das oft verschmähte Instrument adaptiert.