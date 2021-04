Interview mit Wallstreet-Legende – «Ich habe noch nie Bitcoin gekauft oder verkauft – leider» Der berühmte US-Investor Jim Rogers verrät, wo er sein Geld investiert. Und was er vom Geschäft mit den Kryptowährungen hält. Peter Rohner

«Ich bezweifle, dass Erdöl als Energielieferant verschwinden wird»: US-Investor Jim Rogers setzt weiterhin auf fossile Rohstoffe. Foto: Reto Oeschger

Lange Zeit war es still um Jim Rogers, den Buchautor und einstigen Weggefährten von Hedgefonds-Manager George Soros. Denn seine Leidenschaft gilt den Rohstoffen, und mit diesen war in den letzten zehn Jahren kaum Geld zu verdienen. Auch seine Warnungen vor dem Aktiencrash verhallten ungehört – unbeirrt avancierten die Kurse weiter. Nun aber sind Rohstoffe wieder gefragt. Gleichzeitig wächst an den Börsen die Gefahr von Preisblasen. Im Gespräch erklärt der Starinvestor, wo er sein Geld investiert und weshalb er von Kryptowährungen und vom Investieren nach Nachhaltigkeitskriterien (ESG) nicht viel hält.