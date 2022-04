FCB-Legende über Fabian Frei – «Ich habe nicht gedacht, dass jemals einer meine Marke erreichen wird» Massimo Ceccaroni ist mit 452 Einsätzen Rekordspieler des FC Basel. Nun wird am Sonntag Fabian Frei mit ihm gleichziehen. Für den 53-jährigen Ceccaroni ist das eine «unglaubliche Leistung». Dominic Willimann

Adieu Massimo: Am 17. August 2002 verabschiedeten der FCB und seine Anhänger Kult-Verteidiger Massimo Ceccaroni. Foto: Markus Stücklin (Keystone)

Massimo Ceccaroni hat in der nunmehr 129-jährigen Vereinsgeschichte des FC Basel am häufigsten das rotblaue Trikot in Wettbewerbsspielen getragen. 452-mal stand der Verteidiger mit seinen Farben auf dem Rasen. Am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Zürich (16.30 Uhr, St.-Jakob-Park) wird Fabian Frei in dieser Statistik mit dem 53-Jährigen gleichziehen. Ceccaroni freut sich für den Nationalspieler, glaubt aber nicht, dass sich sein eigener Status im Club dadurch verändern wird.