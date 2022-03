Mamablog: Interview mit Milena Moser – «Ich habe mir oft gewünscht, ein Mann zu sein»

In ihrem neuen Roman thematisiert Milena Moser Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen. Wir haben mit der Autorin über Zufälle und ihre Rolle als schreibende Mutter gesprochen.

Milena, du bist im Moment auf Lesereise in der Schweiz mit deinem neuen Roman «Mehr als ein Leben». Wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit wieder hier zu sein und deine Kinder zu sehen?

Wunderbar, es hat wieder viel zu lange gedauert, was zum Teil auf die Pandemie und zum Teil auf Probleme mit den Behörden zurückzuführen war. Umso mehr geniessen wir es jetzt.