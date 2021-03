Badminton-Star Carolina Marin – «Ich habe mehr High Heels als Turnschuhe im Kleiderschrank» Die Spanierin Carolina Marin ist eine der erfolgreichsten Badminton-Spielerinnen der Geschichte. Dieses Jahr ist sie erstmals am Swiss Open zu Gast und spricht mit der BaZ über ihre Mentalität auf dem Court und ihren Kreuzbandriss 2019. Luc Durisch

Auf dem Court wird Carolina Marin zur Killerin. Foto: Marco Kunz (Swiss Open)

Wenn Carolina Marin spielt, ist es meist laut in der St.-Jakobs-Halle. Und dies nicht etwa, weil bei der 30. Austragung der Swiss Open Zuschauer zugegen wären. Vielmehr ist es Marin selbst, die für Stimmung sorgt. Jeden Punktgewinn besiegelt die Spanierin mit einem lauten Schrei, der durch die ansonsten leere Halle hallt. Auf dem Badmintonfeld ist Marin in einer anderen Welt. Topkonzentriert, regelrecht im Tunnel. Von sich selbst sagt sie: «Auf dem Court bin ich eine Wölfin, ich werde zur Killerin.» Daneben allerdings ist Marin, die sich 2016 in Rio als erste Nicht-Asiatin zur Badminton-Olympiasiegerin kürte, ein anderer Mensch.

Sobald sie den Court verlässt, sei sie nicht mehr konzentriert und verbissen. Vielmehr würde sich die Spanierin als lustige Person bezeichnen, die gern in der Familie oder beim Zusammensein mit Freunden für Stimmung sorgt. «Ich bin ein Scherzkeks. Mit mir hat man immer etwas zu lachen», erzählt Marin, durch deren Erfolge Badminton in Spanien massiv an Popularität gewonnen hat. Natürlich steht der Sport in Spanien noch immer im Schatten von Fussball, Basketball und Tennis. Aber dank Marin kennen immer mehr Menschen den schnellen Rückschlagsport.

Für ihre Erfolge arbeitet Marin hart. Nur an einem Tag pro Woche gönnt die Spanierin ihrem Körper etwas Erholung. Zeit für Beschäftigungen neben Badminton hat sie daher kaum. Dafür aber sammelt Marin High Heels. Sie erklärt: «Ich mag es, in der Freizeit die Sportkleider abzulegen und in schicke Kleider zu schlüpfen. Mittlerweile habe ich sogar mehr High Heels als Turnschuhe.» Diese bleiben allerdings meistens im Schrank verstaut, denn Gelegenheiten, sie zu tragen, ergeben sich selten.

Eine Aufgabe unter Tränen

Marin eilt lange von Erfolg zu Erfolg. Dann aber, am 29. Januar 2019, ereignet sich am Indenesia Masters einer der wenigen Tiefpunkte einer ansonsten illustren Karriere. Es ist der Tag, an dem die Linkshänderin eigentlich den ersten Titel des Jahres holen wollte. Im Final gegen Saina Nehwal begann die Spanierin zwar stark und führte schnell mit 9:3. Dann aber verdrehte sie sich bei einer Landung das Knie und riss sich das Kreuzband. Marin versuchte weiterzuspielen, musste dann aber unter Tränen die Partie aufgeben. Es war ein denkbar ungünstiger Moment für die schwere Verletzung. Die Spanierin befand sich in Topform und wollte bei der WM in Basel den vierten Titel holen. Etwas, was vor ihr noch keine vollbracht hatte.

Marin sagt rückblickend: «Der erste Moment war hart. Doch nach dem Austritt aus dem Krankenhaus widmete ich mich sofort der Rehabilitation.» Bereits eine Woche später postete Marin ein Video von sich auf dem Trainingscourt – im Rollstuhl sitzend beim Techniktraining. Für die Titelkämpfe in Basel wurde Marin dann aber trotz der Mühe mit bis zu zehn Stunden Reha pro Tag und der Hilfe von zwei Psychologen nicht rechtzeitig fit. Erst kurz nach der Weltmeisterschaft feierte sie im September 2019 ihr Comeback. Doch dieses wurde im März 2020 vom Coronavirus unterbrochen.

Starke Europäer am Viertelfinaltag Infos einblenden 9 von 20 Plätzen im Halbfinal. So viele holten die Europäer in den letzten zehn Jahren nur einmal, 2018, als Europa gar mehr als die Hälfte (11) der Halbfinalteilnehmer stellte. Dass es im Jubiläumsjahr ebenfalls derart viele sind, ist erstaunlich. Denn die 30. Austragung des Turniers ist hervorragend besetzt, ein grosser Teil der Weltelite ist in der St. Jakobs-Halle am Start. Trotzdem schafften es die Europäer in den Viertelfinals gleich mehrmals, die Favoriten aus Asien zu bezwingen. Für den grössten Exploit sorgten Mathias Christiansen und Alexandra Bøje im Mixed-Doppel. Das dänische Duo bezwang die Topgesetzten Soon Peng Chan und Ling Liu Goh aus Malaysia in drei Sätzen. Ebenfalls für eine Überraschung sorgten Thom Gicquel und Delphine Delrue. Die beiden Franzosen eliminierten ebenfalls ein malaysisches Topduo in drei Sätzen. Dies, nachdem sie den Startumgang noch deutlich verloren hatten. Aber nicht nur die europäischen Aussenseiter spielten in den Viertelfinals gross auf. Auch die Favoriten gaben sich keine Blösse. Die beiden europäischen Aushängeschilder im Einzel Viktor Axelsen und Carolina Marin gewannen ihre Spiele souverän und stehen am Samstag im Halbfinal. Diese Partien und die Finals am Sonntag können auf SRF gestreamt werden. (ld)

Ein Schutzkonzept ohne Ausweg

Nun ist Marin endgültig wieder zurück. Anfang des Jahres gewann die Linkshänderin in Thailand das erste Turnier der höchsten Stufe seit dem Ausbruch des Virus. Beim «Race to Tokyo» ist sie mittlerweile auf Rang 5 klassiert. Und diese Woche spielt die Spanierin, die als eine der besten Badminton-Spielerinnen der Gegenwart gilt, erstmals in Basel beim Swiss Open.

Carolina Marin zeigte sich in Basel bisher von ihrer besten Seite. Foto: Marco Kunz (Swiss Open)

In der St. Jakobs-Halle scheint sich Marin wohl zu fühlen. In ihren drei bisherigen Partien gab die Spanierin noch keinen Satz ab. Zuletzt bezwang sie im Viertelfinal die Amerikanerin Beiwen Zhang 21:13, 21:13. Auch wenn Marin wegen des strengen Schutzkonzepts des Turniers bisher nur zwischen Hotel und Halle pendeln konnte, ohne je etwas von der Stadt zu sehen, ist die Spanierin froh, dass sie den Weg nach Basel auf sich genommen hat. «Mir gefällt das Turnier, weil mir die Bedingungen in der Halle entgegenkommen», sagt Marin und fügt noch an: «Aber ich hätte gern mehr von der Stadt gesehen.»

Für eine ausführliche Stadtbesichtigung dürfte die 27-Jährige in den nächsten Jahren vielleicht noch genügend Zeit haben. Doch bis das Swiss Open 2022 wieder ansteht, verfolgt Marin grosse Ziele. Zu gern würde sie diesen Sommer ihren Olympiatriumph von 2016 wiederholen. Wenn die Spanierin so auftritt wie zuletzt in Basel, scheint diesem Unterfangen jedenfalls wenig im Wege zu stehen.