Auszug wegen Salina Raurica – «Ich habe Leute weinen sehen» Die Gemeinde Pratteln hat den Schrebergärtnern gekündigt. Für manche von ihnen ist es der Verlust ihrer zweiten Heimat. Daniel Aenishänslin

«Ein grosser Eingriff»: Bratislav Trajkovic (Mitte) und seine Schrebergartennachbarn müssen ihre Häuschen neben der Biopower-Anlage an der Heissgländstrasse 12 in Pratteln abreissen, weil die Gemeinde dort einen Kleintierkorridor plant. Foto: Pino Covino

Das schmerzt. Bratislav Trajkovic blickt traurig auf das, was von den Schrebergärten seiner Freunde noch übrig ist. Sein Blick verrät Melancholie. Er zieht gedankenversunken an einer Zigarette. Bis Ende März müssen die Schrebergärten weg. Die alte Salina Raurica weicht der neuen. Langsam wandern die Häuschen, Steinplatten und Bohnenstangen in die beiden grossen Container nebenan. Der 67-jährige Trajkovic beerdigt nach 38 Jahren sein «grosses Hobby». Gemeinsam mit zehn weiteren Familien.

Der Grund: Entlang der benachbarten Biopower-Anlage sorgt der Kanton für einen Kleintierkorridor. Dieser werde mit dem Bau der neuen Kantonsstrasse parallel zur Autobahn nötig, erklärt Prattelns Gemeindeverwalter Beat Thommen. «Es ist eine Ausgleichsmassnahme gemäss landschaftspflegerischem Begleitplan der Salinenstrasse», so Thommen: «Dabei handelt es sich um Ersatz-, Wiederherstellungs-, und Ausgleichsmassnahmen entlang der neuen Strasse.»