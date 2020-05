Interview mit Josef Hader – «Ich habe lange gedacht, ich sei ein Hypochonder» Ist eine Krise gut oder schlecht für Berufshumoristen? Und wie denkt einer über Politiker, die bei ihm auf der Bühne oft Volltrottel sind und nun die Welt retten sollen? Ein Gespräch mit dem österreichischen Kabarettisten Josef Hader. Roman Deininger

«Natürlich beobachte ich zurzeit auch meine Lunge genauer»: Josef Hader. Foto: «Tages-Anzeiger»

In besseren Tagen würde man Josef Hader sicher in einem Wiener Kaffeehaus treffen. In der Corona-Krise muss es auch das Telefon tun. Gar nicht so schlimm, sagt Hader: In manchen Kaffeehäusern trinke man die Melange ja eh nur, weil die Mehlspeisen so trocken seien. Dann spricht Österreichs wohl bekanntester Kabarettist über das Leben in Zeiten des Virus.