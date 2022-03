Reportage aus Lwiw – «Ich will wissen, wie so eine Kalasch­nikow funktioniert» Noch ist in Lwiw keine Bombe eingeschlagen, doch der Krieg ist allgegenwärtig. Die Leute tragen Tote zu Grabe, helfen Geflüchteten – und lernen, Waffen zu bedienen. Tomas Avenarius, Florian Hassel aus Lwiw

Ukrainische Frauen erhalten in den Aussenbezirken von Lwiw eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue (Keystone)

Manche Tage wiegen wie Blei. Das einzig Hoffnungsstiftende an diesem Vormittag ist die Sonne, sie fällt durch die bunten Fenster, bricht sich an den Ornamenten der vergoldeten Balustraden und Heiligenfiguren, lässt die Kathedrale in ihrer verfallenden Schönheit erstrahlen. Vor dem Altar stehen vier Särge, weinende Mütter beugen sich über sie, neben sich versteinert blickende Männer und in schwarz-goldene Gewänder gehüllte Priester. Über dem Altar breiten die Apostel, in weisse Schutzfolie gehüllt, ihre Arme aus. Nur ihre gestreckten Hände schauen gespenstisch aus dem dicken Styropormantel hervor, der sie vor den Bomben schützen soll.