Das will ich nicht sagen. Es gibt Sachen, die bleiben in der Kabine.

Wenn das jedes Mal so ausartet – wunderbar! Ich habe jetzt den Hals von Riccardo Calafiori gesehen. Wenn das keine Tätlichkeit vom Torhüter ist! Der Goalie nimmt ihn am Schlafittchen, er hat Kratzspuren. Wenn das nicht Rot ist…

Sie sind Trainer und Sportchef dieser Mannschaft, nun werden Sie wieder gesperrt. Wird das nicht zum Problem?

Schreiben Sie das! Die Frage impliziert bereits die Antwort. Was soll ich zu dieser Art von Frage nun sagen? Emotionen gehören dazu. Er hat nur darauf gewartet, und ich habe ihm das gegeben, was er wollte. Mea culpa. Er hat das bekommen, was er wollte und darf sich nun noch rausreden. Glauben Sie, dass wir alles falsch sehen? Ich habe Marwin Hitz, die Ruhe in Person, noch nie so aufgebracht gesehen wie heute nach dem Spiel. Das sagt vieles über die Leistung des Unparteiischen.