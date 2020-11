Sportstars nehmen Abschied – «Ich habe einen lieben Freund verloren und die Welt eine Legende» Die Nachricht vom Tod Maradonas schockiert die Welt. Athleten aus diversen Sportarten nehmen Abschied von einem der grössten Fussballer. Adrian Hunziker

Maradonas Hand Gottes an der WM 1986 in Mexiko. Video: Youtube

1986 im WM-Viertelfinal, als Diego Maradona seine Hand – oder besser die Hand Gottes – zur Hilfe nahm, waren sie Gegenspieler. Gary Lineker konnte gegen Argentinien mit seinem Treffer auf 1:2 verkürzen, aber die Three Lions scheiterten und Argentinien wurde später Weltmeister. Nun nimmt auch der Engländer Abschied, er schreibt auf Social Media: «Zutiefst traurig vom Tod von Diego Armando Maradona zu hören. Er war mit Abstand der beste Spieler meiner Generation und – darüber kann man diskutieren – der Beste aller Zeiten. Nach einem gesegneten aber aufgewühlten Leben findet er hoffentlich endlich ein wenig Trost in den Händen Gottes.»

Auch ein junger Weltmeister nimmt Abschied von der Legende. Der Franzose Kylian Mbappé, der 2018 in Russland mit Les Bleus reüssierte, schreibt: «Du wirst für immer in die Geschichte des Fussballs eingehen. Danke für all den Spass, den du der ganzen Welt beschert hast.» Was der 21-Jährige von diesem schwierigen Jahr hält, fügt er auch noch hinzu.

Und noch ein Weltmeister meldet sich, 2006 in Deutschland mit der Squadra Azzurra, der geniale Andrea Pirlo: «Es geht der Gott des Fussballs. Danke für alles, Diego.»

Einer der aktuell besten Fussballer der Welt, Cristiano Ronaldo, zollt Maradona Respekt: «Heute verabschiede ich mich von einem Freund und die Welt verabschiedet sich von einem ewigen Genie. Eines der besten überhaupt. Ein beispielloser Zauberer. Er geht zu früh, hinterlässt aber ein Vermächtnis ohne Grenzen und eine Lücke, die niemals gefüllt werden wird. Ruhe in Frieden, Ass. Du wirst niemals vergessen werden.»

Natürlich verabschiedet sich auch einer, der als Nachfolger Maradonas gilt, Lionel Messi: «Ein sehr trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fussball. Er verlässt uns, geht aber nicht, weil Diego ewig ist. Ich behalte all die schönen Momente mit ihm und wollte die Gelegenheit nutzen, um all seiner Familie und seinen Freunden mein Beileid auszusprechen. Ruhe in Frieden.»

«Ich habe einen lieben Freund verloren und die Welt eine Legende. Eines Tages, so hoffe ich, werden wir zusammen im Himmel Fussball spielen», so Pelé, ebenfalls eine Fussball-Legende.

Er versuchte sich als Fussballer, berühmt war er aber als Sprinter. Legende Usain Bolt wünscht sich, dass Legende Maradona in Frieden ruhen möge.

Der SSC Napoli, mit dem Maradona 1987 und 1990 den italienischen Meistertitel gewann, behält den Argentinier für immer im Herzen.

Und auch der FC Barcelona, die Station vor Napoli, gedenkt dem 60-Jährigen.

2020 scheint wirklich immer schlimmer zu werden, da sind sich die Sportfans einig.