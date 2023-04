Bottminger erfindet Golfschläger – «Ich habe einen Ferrari investiert» In der Fernsehsendung «Die Höhle der Löwen» stellt der Arzt Daniel à Wengen am Montag einen Schläger vor, der das Golfspielen erleichtern soll. Für den aussergewöhnlichen Putter hat er einiges investiert. Karoline Edrich

Er sei gewissermassen ein Daniel Düsentrieb in seinem Gebiet, erzählt Daniel à Wengen. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt führt in seiner Praxis in Binningen unter anderem Schönheitsoperationen und operative Hörverbesserungen durch und arbeitet daher viel mit Implantaten. Der passionierte Golfer ist mit den Puttern – Schläger, die extra für das Spielen auf Gras konzipiert sind –, die auf dem Markt existieren, nicht zufrieden. «Ich habe um die 30 Schläger ausprobiert, und keiner hat richtig funktioniert», sagt der Bottminger Arzt.

Als er in seiner Praxis zufällig einen Acrylblock, aus dem manche Implantate hergestellt werden, in den Händen hält, macht er eine Entdeckung: «Ich habe einen Golfball mit dem Block angestossen und merkte, dass der Kontakt zwischen den beiden Materialien sehr gut und gefühlvoll ist», erzählt à Wengen. Wenig später bestellt er weitere Acrylblöcke und probiert aus.

Ein robuster Schlägerkopf aus Acryl habe eine Reihe von Vorteilen, erzählt der HNO-Arzt: Zum einen sei das Material «self standing», der Schläger stehe also von selber, ohne umzukippen. Zum anderen sei es durch Linien auf dem durchsichtigen Acryl möglich, den Putter beim Spielen besser auszurichten. Ein grosser Schlägerkopf aus Acryl vergrössere ausserdem den sogenannten Sweet Spot, was eine höhere Präzision ermögliche, erzählt à Wengen.

Den «Iceblock Putter» verkauft der Arzt aus Bottmingen für rund 300 Franken auf seiner Website. Am Montag um 20.15 Uhr stellt Daniel à Wengen seinen Schläger in der VOX-Fernsehsendung «Die Höhle der Löwen» vor. Ob er vorhabe noch weitere Produkte auf den Markt zu bringen? Momentan eher nicht. «Ich habe zwar viele Ideen, diese kosten jedoch viel.» Allein der Eisblock-Putter sei eine grosse Investition gewesen. Kostenmässig habe er «einen Ferrari investiert», sagt der ehrgeizige Bottminger.

