Wer ein Haus oder eine Wohnung erbt, muss sich gut überlegen, was damit passieren soll. Die richtige Antwort ist nicht für alle dieselbe. Foto: Sophie Stieger

Wer in der Vergangenheit die Immobilienpreise etwas beobachtet hat, hat festgestellt, dass diese in den letzten zehn Jahren konstant gestiegen sind. Eine Geldanlage in Immobilien galt und gilt noch immer als sicherer Wert. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Oder lieber doch vermieten?

Diese vier Punkte sollten Sie vor der Entscheidung beachten und sich die folgenden Fragen stellen:

Die finanzielle Situation

Kann ich mir den Besitz einer Liegenschaft in meiner finanziellen Situation und dem aktuellen Lebensabschnitt leisten, respektive bin ich auf eine grössere Summe an Eigenmitteln angewiesen (beispielsweise für Hausbau oder Selbstständigkeit)?

Eine Immobilie zu besitzen, bedeutet auch, sich Gedanken über die eigene finanzielle Situation zu machen. Denn eine Immobilie verursacht jährlich anfallende Kosten, wie beispielsweise für Hypotheken, Versicherungen sowie für eventuell bevorstehende kleinere oder grössere Sanierungen oder Investitionen. Relevant sind dabei vor allem energetische Erneuerungen wie Heizungssanierungen, Dach- und Fassadenisolationen, Fenster et cetera oder der Ersatz der Leitungen.

Strebt man alternativ eine Vermietung der Immobilie an, ist es wichtig, genügend Rücklagen zu besitzen, um für allfällige Instandhaltungen aufkommen zu können, die durch eine normale Abnutzung der Mieter entstanden sind (zum Beispiel: neuer Kühlschrank oder Reparatur der Geschirrspülmaschine usw.). Bei einem Verkauf spielt selbstverständlich der zu erzielende Preis eine wichtige Rolle sowie die im Zusammenhang mit einem Verkauf anfallenden Kosten wie Steuern, Gebühren oder die Maklerprovision. Abschliessend ist auch die aktuelle Zinssituation ein nicht zu unterschätzender Punkt.

Die steuerliche Situation

Sowohl der Verkauf als auch die Vermietung einer Immobilie hat steuerliche Auswirkungen, die es zu bedenken gibt. Beim Verkauf fallen je nach Situation die Grundstücksgewinn- sowie die Handänderungssteuer an. Bei einer Vermietung haben die Mieteinnahmen Auswirkungen auf die Einkommenssteuer.

Der zeitliche Aufwand

Der zeitliche Aspekt wird oft unterschätzt, denn sowohl die Vermietung als auch der Verkauf können viel Zeit in Anspruch nehmen. Beim Verkauf ist es wichtig, sich von der richtigen Fachperson beraten zu lassen und die Verkaufsstrategie der individuellen Situation anzupassen.

Bei einer Vermietung muss man sich Gedanken zur Mieterkommunikation machen, die äusserst anspruchsvoll und zeitintensiv sein kann. Je nachdem kann einem eine Verwaltung die administrativen Mieteranliegen (Reparaturen, Mängel, Mieterwechsel, Fragen usw.) abnehmen.

Emotionale Aspekte

Abschliessend sollte man sich auch noch Gedanken zur eigenen Zukunftsplanung und Familiensituation machen. Eine zentrale Rolle spielt dabei, ob es Nachkommen oder Verwandte gibt, die die Immobilie übernehmen möchten und dies finanziell auch können. Nicht zu unterschätzen ist, ob man sich mit dem Gedanken anfreunden kann, beispielsweise das Elternhaus in fremde Hände zu geben.

Ob nun ein Verkauf oder eine Vermietung die bessere Option ist, ist abhängig von Ihrer jeweiligen individuellen Ausgangslage. Es ist sinnvoll, die oben genannten Punkte mit einem kompetenten Partner zu analysieren, sodass Sie anschliessend die beste Entscheidung treffen können.

Der Autor Infos einblenden Davy Hess ist Geschäftsführer und -inhaber von Engel & Völkers Nordwestschweiz. Er beantwortet alle zwei Wochen Fragen der Leserschaft rund um das Thema Immobilien. Haben Sie auch eine Frage? Richten Sie sie an Davy Hess per E-Mail via basel@engelvoelkers.com.

