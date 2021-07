Jägerin an den Olympischen Spielen - «Ich habe Djokovics Racket ergattern können und Martina Hingis’ Outfit»

Yasmin Meichtry und ihr Team versuchen zurzeit in Tokio, an geschichtsträchtige Stücke von Olympia-Athletinnen zu kommen. So herausfordernd wie dieses Mal war es noch nie.

Ein Paar Schuhe des Olympiasiegers im Gewichtheben: Der Kolumbianer Óscar Figueroa überreicht Yasmin Meichtry, stellvertretende Direktorin der Olympic Foundation for Culture and Heritage, seine Glücksbringer von Rio 2016.

Von wem genau?

Wir fokussieren uns in erster Linie auf Medaillengewinner, aber auch auf Teilnehmende mit einer besonderen Story. Zum Beispiel die jüngste Athletin der Spiele oder jemand, der für ein Land startet, das zum ersten Mal dabei ist. Wir suchen möglichst viele spannende Storys, um im Museum in Lausanne und in unseren Kultur- und Bildungsprogrammen in aller Welt die olympische Geschichte zu erzählen.