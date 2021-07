Alex Wilson wehrt sich – «Ich habe diesen Trainer nicht gekannt» Der Rekordsprinter äussert sich zu seinen schnellen Zeiten und dem Video, auf dem er zusammen mit einem gesperrten Trainer arbeitet. Monica Schneider

«Wenn ich nicht so schnell gelaufen wäre, wäre das Video nie aufgetaucht.»: Alex Wilson verteidigt sich nach seinem Europarekord, den er in den USA aufgestellt hat. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Alex Wilson steht vor der Heimreise aus Atlanta, wo er am Sonntag an einem Meeting die Fabelzeit von 9,84 Sekunden (Rückenwind 1,9 m/sec) über 100 m lief. Zuvor war der 30-Jährige nie schneller als 10,08. Die Leistungssteigerung könnte mit den idealen äusseren Umständen erklärt werden. Im Fokus steht aber ein Video, das dieser Zeitung zugespielt wurde und Wilson im April auf einem Trainingsgelände in Las Vegas zeigt – mit dem wegen Dopings lebenslänglich gesperrten jamaikanischen Trainer Raymond Stewart.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Alex Wilson, waren Sie sich bewusst, wer Raymond Stewart ist? Nein. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe in Las Vegas trainiert, und er war am Fussballspielen, es fand gerade ein Turnier statt. Mein Trainer fragte mich, ob ich wisse, wer das sei, ich sagte Nein. Er sagte mir, das sei der erste Jamaikaner, der die 100 m unter 10 Sekunden gelaufen sei.